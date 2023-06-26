Збитки у 840 000 грн на ремонті мереж: ексдиректору КП повідомлено про підозру

Внаслідок неналежного проведення КП «Київміськсвітло» аналізу поточних цін договори з підрядниками на закупівлю опор зовнішнього освітлення були укладені за завищеними цінами.

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Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику КП «Київміськсвітло» за фактом службової недбалості при здійсненні закупівель, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це інформує Київська міська прокуратура.

Згідно із матеріалів слідства, КМДА своїм розпорядженням затвердила перелік об’єктів для проведення КП «Київміськсвітло» робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва.

«На виконання цього розпорядження керівник комунального підприємства доручив підлеглому працівнику провести аналіз цін на матеріали та вироби, у тому числі опори, які необхідні для виконання відповідних робіт.

Працівник КП, до службових обов’язків якого не входило здійснення моніторингу цін, на свій розсуд визначив вартість необхідних матеріалів та виробів, виходячи з комерційних пропозицій двох товариств, які є посередниками, а не виробниками чи лідерами ринку з продажу цього типу виробів. Отримані від службовця дані були погоджені керівництвом КП та затверджені на виробничій нараді.

У подальшому, комунальне підприємство в особі керівника уклало відповідні договори на закупівлю матеріалів та виробів, у тому числі опор зовнішнього освітлення, та на їх виконання підрядникам були перераховані бюджетні кошти.

Як встановлено експертним дослідженням, внаслідок неналежного проведення КП «Київміськсвітло» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, договори з підрядниками на закупівлю опор зовнішнього освітлення були укладені за завищеними цінами.

Констатовані порушення та встановлені збитки у розмірі 840 тис. грн. підтверджено висновком комісійної судової економічної експертизи.

Підозрюваному, який після звільнення з КП «Київміськсвітло» працює в іншому комунальному підприємстві, найближчим часом буде обрано запобіжний захід», - сказано у повідомленні.

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