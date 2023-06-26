Намагався продати чужу дитину у Європу за $25 000: ОГП розкрив подробиці злочинної схеми

Житель Закарпаття підшукував батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх.

Як повідомлялося, на Закарпатті затримали чоловіка, що продавав на органи у Європу дітей віком 1-2 роки. Офіс Генпрокурора оприлюднив подробиці злочинної схеми.

Так, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у закінченому замаху на торгівлю малолітніми дітьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України).

«За даними слідства, житель Закарпаття підшукував батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх для усиновлення в одну з країн Євросоюзу.

Чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Під час спілкування з батьками – «потенційними продавцями» – наводив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.

Підозрюваний знайшов жінку з Житомира. За продаж її однорічного сина обіцяв 5 тис доларів. Попередньо надав аванс – 1 тис доларів.

Загалом успішна оборудка з дитиною повинна була принести 25 тис доларів», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка викрили та затримали в порядку ст. 208 КПК України на українсько-словацькому кордоні. Він разом із матір’ю та хлопчиком намагався перетнути контрольний пункт пропуску «Малі Селменці».

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину та причетних осіб.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.