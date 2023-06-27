​​Сприяв розтраті понад 56 млн гривень: топменеджер комерційного банку постав перед судом

Посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.

​Топменеджер комерційного банку, який сприяв розтраті понад 56 млн гривень, постав перед судом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора Департаменту одного з комерційних банків за обвинуваченням у пособництві в заволодінні коштами фінансової установи у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.

Через невиконання останнім зобов’язань по кредитному договору банку завдано збитків на суму 56, 1 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві та Київській області.

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