Содействовал растрате более 56 млн гривен: топменеджер коммерческого банка предстал перед судом

Должностное лицо, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах третьих лиц, заключило с заведомо неплатежеспособным заемщиком кредитный договор.

Топменеджер коммерческого банка, способствовавший растрате более 56 млн гривен, предстал перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Департамента одного из коммерческих банков по обвинению в пособничестве в завладении средствами финансового учреждения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам следствия, должностное лицо, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах третьих лиц, заключило с заведомо неплатежеспособным заемщиком кредитный договор.

Из-за невыполнения последним обязательств по кредитному договору банка нанесен ущерб на сумму 56,1 млн грн.

Досудебное расследование осуществлялось Территориальным управлением БЭБ в Киеве и Киевской области.

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