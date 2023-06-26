Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

Источник фото - Бучанская окружная прокуратура Киевской области

Прокурор Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Тарас В. получил выговор в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.

Как отмечено в дисциплинарном деле прокурора, в вину ему были поставлены факты нежелания реагировать на многочисленные отказы полицейских регистрировать заявления и сообщения о преступлениях в Едином реестре досудебных расследований.

По данным руководства Киевской областной прокуратуры, работники Бучанского районного управления полиции скрыли от учета и не внесли в ЕРДР сведения о 1 158 заявлениях об уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и 300 заявлениях о совершении других преступлений.

Такие действия полицейских остались без надлежащего реагирования со стороны Тараса В., который имел полномочия на осуществление надзора за соблюдением законов полицейскими при регистрации, рассмотрении и решении заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.

Без реагирования со стороны прокурора оставались факты совершения краж, в том числе местными жителями уже после деоккупации Бучи, так и обнаружения останков тела человека.

В свою очередь, Тарас В. отметил, что в 2022 году Бучанская окружная прокуратура работала в сложных условиях, поскольку здание и имущество прокуратуры получили повреждения.

Таким образом, по мнению прокурора, в условиях 2022 года прокуроры сделали все, что было в их силах. Так, было проведено более 1 тыс. осмотров места происшествия, допрошены около 500 свидетелей и потерпевших, были зарегистрированы тысячи уголовных производств.

При выявлении фактов сокрытия от учета уголовных правонарушений, прокуроры Бучанской прокуратуры принимали меры прокурорского реагирования. Так, в 2022 году местная прокуратура добилась внесения в ЕРДР сведений о совершении 363 уголовных правонарушений.

Также, Тарас В. отметил, что во многих производствах он не был старшим группы прокуроров, изучение материалов производств руководством ему не поручалось, к тому же в ряде случаев он вообще не имел доступа к соответствующим материалам.

Изучив позиции сторон, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров отметила следующее.

Согласно ст. 2 УПК задачами уголовного производства являются защита личности, общества и государства от уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и законных интересов участников уголовного производства, а также обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к ответственности по мере своей вины, ни один невиновный не был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура.

Ч. 1 ст. 214 УПК регламентировано, что следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не позднее, чем 24 часа после подачи заявления, уведомления о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в ЕРДР, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР. Следователь, осуществляющий досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного расследования, а дознаватель – руководителем органа дознания, а в случае отсутствия подразделения дознания – руководителем органа досудебного расследования.

Согласно с предписаниями п. 7 приказа Генерального прокурора от 30 сентября 2021 г. № 309 «Об организации деятельности прокуроров в уголовном производстве» (далее – Приказ № 309) надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования обеспечивается Генеральным прокурором, его первым заместителем и заместителем, заместителем Генерального прокурора – руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководителями областных и окружных прокуратур, их первыми заместителями и заместителями согласно распределению обязанностей, а в окружных прокуратурах осуществление такого надзора возлагается на прокуроров окружных прокуратур.

Пункт 9.10 Приказа № 309 обязывает руководителей прокуратур всех уровней, их первых заместителей и заместителей в соответствии с распределением обязанностей и в пределах полномочий, предусмотренных УПК, обеспечивать изучение не реже одного раза в квартал, состояния соблюдения прокурорами и следователями, кроме детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, ст. 214 УПК о безотлагательном внесении по заявлениям и сообщениям граждан и материалам правоохранительных органов в ЕРДР сведений об уголовных правонарушениях, их полноте, а также правильности предварительной правовой квалификации уголовных правонарушений.

Положением о Едином реестре досудебных расследований, порядке его формирования и ведения, утвержденном приказом Генерального прокурора от 30 июня 2020 г. № 298 (далее – Положение № 298) предусмотрено, что в ЕРДР вносятся сведения о: времени и дате поступления заявления, уведомления об уголовном правонарушении или выявлении из другого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления; фамилия, имя, отчество (наименование) потерпевшего или заявителя; краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, приведенных потерпевшим, заявителем или выявленных из другого источника; предварительную правовую квалификацию уголовного правонарушения с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности.

В соответствии с разделом II Порядка ведения единого учета в органах (подразделениях) полиции заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях и других событиях, утвержденного приказом МВД от 08 февраля 2019 года № 100 (далее – Приказ МВД № 100) принятие заявлений (сообщений) независимо от места и времени их совершения, полноты полученных данных, лица заявителя, осуществляет круглосуточно, непрерывно и безотлагательно орган (подразделение) полиции, в который поступила такая информация.

По решению руководителя органа (подразделения) полиции или лица, исполняющего его обязанности, сведения об выявленном уголовном правонарушении, уполномоченное должностное лицо регистрирует в ИТС ИННП (журнале ЕО в случае временного отсутствия технических возможностей внесения таких сведений в ИТС ИННП) и безотлагательно, но не позднее 24 часов регистрации передаются: в орган досудебного расследования для внесения соответствующих сведений в ЕРДР или передачи этих сведений в органы (подразделения) полиции низшего уровня и их внесение в ЕРДР.

Согласно выводам КДКП, Тарас В., осведомленный с вышеупомянутыми требованиями организационно-распорядительных документов, согласился с такими положениями, а, следовательно, обязан был их выполнять.

Следовательно, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей Тарасом В. в период осуществления им надзора за соблюдением органами полиции законов при приеме, регистрации и решении заявлений об уголовных правонарушениях, прокурор не принял меры по полному, всестороннему и объективному изучению материалов, содержащихся в ЖЕО, которые в дальнейшем были безосновательно присоединены к ряду зарегистрированных уголовных производств, без отдельной их регистрации в ЕРДР.

Также Тарас В. проявил неискренность и не информировал руководство о невозможности проведения всесторонней и полной проверки из-за ряда объективных обстоятельств (отсутствие доступа к материалам, ненадлежащая работа отделения полиции после деоккупации территории и т. п.) и не отразил такую ​​информацию в справках. Напротив, из содержания справок можно сделать вывод, что Тарас В. в полном объеме провел проверку соблюдения требований закона о безотлагательном внесении по заявлениям и сообщениям граждан в ЕРДР сведений об уголовных правонарушениях и выявил лишь ряд нарушений. На самом деле, указанная проверка была ограничена по объективным причинам, о чем Тарас В. должен был проинформировать руководителя, отразив такую ​​информацию в справках, чего им не сделано.

Формальный подход к проведению Тарасом В. на протяжении I – III кварталов 2022 года проверок привел к сокрытию значительного количества уголовных правонарушений от учета, что негативно отразилось на возможности своевременного возобновления конституционных прав граждан (потерпевших) и привлечения виновных к ответственности.

Доводы Тараса В. о том, что он не выполнял функции старшего группы прокуроров по уголовным производствам, о которых говорится в дисциплинарной жалобе, Комиссия восприняла критически, поскольку обстоятельства осуществления процессуального руководства досудебным расследованием не касаются предмета проверки в дисциплинарном производстве. В то же время, как во время служебного расследования, так и во время дисциплинарного производства, подтверждены факты ненадлежащего (формального) исполнения Тарасом В. возложенных на него обязанностей в части осуществления им надзора за соблюдением законов при приеме, регистрации, рассмотрении и решении заявлений (сообщений) об уголовных правонарушениях следственным отделом Бучанского управления полиции в Киевской области.

В итоге КДКП 14 июня решила привлечь Тараса В. к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.