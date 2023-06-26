Догана прокурору: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

За неналежне виконання обов’язків прокурор Бучанської прокуратури отримав догану

Джерело фото - Бучанська окружна прокуратура Київської області

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області Тарас В. отримав догану у зв’язку з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків.

Як зазначено в дисциплінарній справі прокурора, у провину йому були поставлені факти небажання реагувати на численні відмови поліцейських реєструвати заяви та повідомлення про злочини у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За даними керівництва Київської обласної прокуратури, працівники Бучанського районного управління поліції приховали від обліку та не внесли в ЄРДР відомості щодо 1 158 заяв про кримінальні правопорушення проти міру, безпеки людства та 300 заяв щодо вчинення інших злочинів.

Такі дії поліцейських залишились без належного реагування зі сторони Тараса В. який мав повноваження на здійснення нагляду за додержанням законів поліцейськими при реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Без реагування з боку прокурора залишались як факти здійснення крадіжок, у тому числі місцевими мешканцями вже після деокупації Бучі, так і виявлення останків тіла людини.

У свою чергу, Тарас В. зазначив, що у 2022 році Бучанська окружна прокуратура працювала у складних умовах, оскільки будівля і майно прокуратури зазнали пошкоджень.

Таким чином, на думку прокурора, в умовах 2022 року прокурори зробили все, що було в їх силах. Так, було проведено більше 1 тис. оглядів місця події, допитано близько 500 свідків і потерпілих, були зареєстровані тисячі кримінальних проваджень. При виявленні фактів приховання від обліку кримінальних правопорушень, прокурори Бучанської прокуратури вживали заходи прокурорського реагування. Так, у 2022 році місцева прокуратура добилася внесення в ЄРДР відомостей про вчинення 363 кримінальних правопорушень.

Також, Тарас В. зазначив, що у багатьох провадженнях він не був старшим групи прокурорів, вивчення матеріалів проваджень керівництвом йому не доручалося, до того ж у ряду випадків він взагалі не мав доступу до відповідних матеріалів.

Дослідивши позиції сторін, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів зазначила наступне.

Згідно зі ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру.

Ч. 1 ст. 214 КПК України регламентовано, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

За приписами п. 7 наказу Генерального прокурора від 30 вересня 2021 року № 309 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» (далі – Наказ № 309) нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування забезпечується Генеральним прокурором, його першим заступником та заступником, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівниками обласних та окружних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками згідно з розподілом обов’язків, а в окружних прокуратурах здійснення такого нагляду покладається на прокурорів окружних прокуратур.

Пункт 9.10 Наказу № 309 зобов’язує керівників прокуратур усіх рівнів, їх перших заступників і заступників відповідно до розподілу обов’язків та у межах повноважень, передбачених КПК, забезпечувати вивчення не рідше одного разу на квартал стану додержання прокурорами та слідчими, крім детективів Національного антикорупційного бюро України, вимог ст. 214 КПК щодо невідкладного внесення за заявами та повідомленнями громадян і матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, їх повноти, а також правильності попередньої правової кваліфікації кримінальних правопорушень.

Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 № 298 (далі – Положення № 298) передбачено, що до ЄРДР вносяться відомості про: час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до розділу ІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС від 08 лютого 2019 року № 100 (далі – Наказ МВС № 100) прийняття заяв (повідомлень) незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особи заявника здійснює цілодобово, безперервно та невідкладно орган (підрозділ) поліції, до якого надійшла така інформація.

За рішенням керівника органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує його обов’язки, відомості про виявлене кримінальне правопорушення уповноважена службова особа реєструє в ІТС ІПНП (журналі ЄО в разі тимчасової відсутності технічних можливостей унесення таких відомостей до ІТС ІПНП) та невідкладно, але не пізніше 24 годин реєстрації передаються: до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР або передання цих відомостей до органів (підрозділів) поліції нижчого рівня та їх внесення до ЄРДР.

Згідно з висновками КДКП, Тарас В., будучи обізнаним із вищезгаданими вимогами організаційно-розпорядчих документів, погодився із такими положеннями, а відтак, зобов’язаний їх виконувати.

Відтак, через неналежне виконання службових обов’язків Тарас В. у період здійснення ним нагляду за додержанням органами поліції законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв про кримінальні правопорушення, не вжив заходів щодо повного, всебічного та об’єктивного вивчення матеріалів, які містилися у ЖЄО та у подальшому були безпідставно приєднані до низки зареєстрованих кримінальних проваджень, без окремої їх реєстрації у ЄРДР.

Також, Тарас В. проявив нещирість та не інформував керівництво про неможливість проведення всебічної і повної перевірки через низку об’єктивних обставин (відсутність доступу до матеріалів, неналежна робота відділення поліції після деокупації території тощо) та не відобразив таку інформацію у довідках. Навпаки, зі змісту довідок можна дійти висновку, що Тарас В. в повному обсязі провів перевірку додержання вимог закону щодо невідкладного внесення за заявами та повідомленнями громадян до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення та виявив лише низку порушень. Насправді вказана перевірка була обмеженою з об’єктивних причин, про що Тарас В. мав поінформувати керівника, відобразивши таку інформацію у довідках, чого ним не зроблено.

Формальний підхід до проведення Тарасом В. упродовж І – ІІІ кварталів 2022 року перевірок призвів до приховання значної кількості кримінальних правопорушень від обліку, що негативно вплинуло на можливість своєчасного поновлення конституційних прав громадян (потерпілих) та притягнення винних до відповідальності.

Доводи Тараса В. про те, що він не виконував функції старшого групи прокурорів у кримінальних провадженнях, про які йдеться у дисциплінарній скарзі, Комісія сприйняла критично, оскільки обставини здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням не стосуються предмету перевірки у дисциплінарному провадженні. Водночас, як під час службового розслідування, так і упродовж дисциплінарного провадження підтверджено факти неналежного (формального) виконання Тарасом В. покладених на нього обов’язків у частині здійснення ним нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв (повідомлень) про кримінальні правопорушення слідчим відділом Бучанського управління поліції у Київській області.

У підсумку, КДКП 14 червня вирішила притягнути Тараса В. до дисциплінарної відповідальності у виді догани.

Автор В’ячеслав Хрипун

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