  1. В Україні

Кабмін запровадив прискорене бронювання військовозобов’язаних для бізнесу – без перевірки

11:28, 8 грудня 2025
Уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних.
Фото: ДТЕК
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Як вказують у Мінекономіки, нововведення спрямовані на зміцнення кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, які забезпечують економічну стійкість держави.

Бронювання на 45 днів для усунення порушень військового обліку

Одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення  дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Швидше ухвалення рішень для критично важливих підприємств

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Коментар Міністерства економіки

«Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Коли зміни набудуть чинності

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

бізнес Кабінет Міністрів України Мінекономіки бронювання військовозобов'язаний військовий облік

