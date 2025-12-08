  1. В Украине

Кабмин ввел ускоренное бронирование военнообязанных для бизнеса – без проверки

11:28, 8 декабря 2025
Правительство обновило правила бронирования военнообязанных.
Кабмин ввел ускоренное бронирование военнообязанных для бизнеса – без проверки
Фото: ДТЕК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Как указывают в Минэкономики, нововведения направлены на укрепление кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, которые обеспечивают экономическую устойчивость государства.

Бронирование на 45 дней для устранения нарушений воинского учета

Одно из важных нововведений – возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней – период, в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета. Такое нововведение позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур.

Быстрое принятие решений для критически важных предприятий

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать бесперебойную работу.

Комментарий Министерства экономики

«Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета – это то, чего бизнес давно ожидал», – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Когда изменения вступят в силу

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета Министров. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и сразу использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Кабинет Министров Украины Минэкономики бронирование военнообязанный воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]