Кабмин ввел ускоренное бронирование военнообязанных для бизнеса – без проверки

Правительство обновило правила бронирования военнообязанных.

Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Как указывают в Минэкономики, нововведения направлены на укрепление кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, которые обеспечивают экономическую устойчивость государства.

Бронирование на 45 дней для устранения нарушений воинского учета

Одно из важных нововведений – возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней – период, в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета. Такое нововведение позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур.

Быстрое принятие решений для критически важных предприятий

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать бесперебойную работу.

Комментарий Министерства экономики

«Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета – это то, чего бизнес давно ожидал», – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Когда изменения вступят в силу

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета Министров. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и сразу использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

