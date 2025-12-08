У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві

У Запорізькому обласному ТЦК заявили, що керівництво надає повне сприяння Нацполіції та спеціалізованим органам у розслідуванні обставин вбивства.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі правоохоронці затримали військовослужбовця обласного ТЦК за підозрою в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України). Інцидент стався 7 грудня. Про це повідомили у ТЦК.

У ТЦК категорично засуджують дії військовослужбовця. Там наголосили, що вчинок, який йому інкримінують, «не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП».

Разом із цим у центрі комплектування наголосили, що військова форма «не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжувальною обставиною».

Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО.

«Керівництво Запорізького обласного ТЦК та СП надає повне сприяння Національній поліції та спеціалізованим органам у розслідуванні обставин вбивства та зацікавлене в об’єктивному та швидкому розслідуванні», — йдеться в заяві.

У ТЦК також висловили співчуття родині загиблого та запевнили, що зроблять усе, аби винний поніс справедливе покарання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.