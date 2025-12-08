В Запорожье задержали военнослужащего ТЦК по подозрению в убийстве
В Запорожье правоохранители задержали военнослужащего областного ТЦК по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Инцидент произошел 7 декабря. Об этом сообщили в ТЦК.
В ТЦК категорически осуждают действия военнослужащего. Там подчеркнули, что поступок, который ему инкриминируют, «не имеет ничего общего с воинской честью, долгом защитника или задачами ТЦК и СП».
При этом в центре комплектования отметили, что военная форма «не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством».
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.
«Руководство Запорожского областного ТЦК и СП оказывает полное содействие Национальной полиции и специализированным органам в расследовании обстоятельств убийства и заинтересовано в объективном и быстром расследовании», — говорится в заявлении.
В ТЦК также выразили соболезнования семье погибшего и заверили, что сделают все, чтобы виновный понес справедливое наказание.
