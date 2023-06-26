Кабмин увеличил расходы на восстановление поврежденных домов в Киевской области на 173 миллиона

Министры приняли решение об увеличении расходов на восстановление 18 домов в Киевской области на 173 миллиона гривен, а также о пересмотре сроков выполнения работ.

Кабинет Министров увеличил срок восстановления поврежденных жилых домов в Киевской области, а также расходы на восстановительные работы на 173 миллиона гривен. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №553 от 24 июня.

Согласно документу, планируется потратить 638 миллионов гривен на восстановление 18 домов в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, а также селах Мила и Бузова. Указанные расходы будут профинансированы за счет средств счета "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". Работы должны быть выволнены в 2023-24.г.г.

Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры поручено обеспечить перечисление указанных средств со счета Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры на соответствующий счет Государственной казначейской службы

По сравнению с первоначальной сметой расходы на восстановление указанных домов выросли на 173 миллиона гривен, а также увеличился срок выполнения работ(планировалось завершить восстановительные работы до конца 2023 года). О причинах увеличения стоимости восстановительных работ в распоряжении не сообщается.

Автор: Ярослав Конощук

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