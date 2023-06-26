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Кабмін збільшив видатки на відновлення пошкоджених будинків у Київській області на 173 мільйони

15:20, 26 червня 2023
Урядовці ухвалили рішення про збільшення видатків на відновлення 18 будинків у Київській області на 173 мільйони гривень, а також про перегляд строк виконання робіт.
Кабмін збільшив видатки на відновлення пошкоджених будинків у Київській області на 173 мільйони

Кабінет міністрів збільшив строк відновлення пошкоджених житлових будинків у Київській області, а також видатки на відновлювальні роботи на 173 мільйони гривень. Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №553 від 24 червня.

Згідно з документом планується витратити 638 мільйонів гривень на відновлення 18 будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також селах Мила та Бузова. Зазначені витрати будуть профінансовані за рахунок коштів рахунка рахунка “Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури”. Роботи планують виконати у 2023-24 р.р.

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури доручено забезпечити перерахування зазначених коштів з рахунка “Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури” на відповідний рахунок Державної казначейської служби

У порівнянні з первісним кошторисом видатки на відновлення зазначених будинків зросли на 173 мільйони гривень, а також збільшився строк виконання робіт(планувалося завершити роботи до кінця 2023 року). Про причини збільшення вартості відновлювальних робіт у розпорядженні не повідомляється.

Автор: Ярослав Конощук

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