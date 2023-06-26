«Буде трагедія не менша за аварію на ЧАЕС та Фукусімі: назвали можливі наслідки теракту на ЗАЕС

За словами експерта, якщо теракт на ЗАЕС станеться, то аварія буде іншою, ніж у Чорнобилі.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дударь пояснив, чим загрожує замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС та які можливі наслідки радіаційної аварії для України й світу. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

«Ставок-охолоджувач — штучна водойма у вісім квадратних кілометрів для охолодження працюючих турбін енергоблоків.

Зараз у всіх шести реакторах ЗАЕС не відбувається ланцюгова ядерна реакція. Для кожного з блоків ЗАЕС існує по три системи безпеки — 18 систем загалом. Вони щосекундно відводять тепло від атомних реакторів, від палива, яке знаходиться і в реакторах, і в басейнах витримки на блоках.

Це залишкове тепло, воно залишилось після того, як в реакторах перестала відбуватися ланцюгова ядерна реакція. З часом воно зменшується, але його потрібно весь час відводити», - сказав він.

За словами Олега Дударя, підрив шандори, яка встановлена на ставку-охолоджувачі та необхідна для його продувки, унеможливить підживлення бризкальних басейнів.

«Якщо не вживати заходів і втратити в них воду, через деякий час паливо в реакторах та басейнах витримки почне розігріватися та плавитися. Наслідок — вихід радіоактивних продуктів у зовнішнє середовище, просочування їх у ґрунтові води та рознесенням їх вітром.

Якщо теракт станеться, це буде інша аварія, ніж на ЧАЕС. Буде більше нагадувати аварію на АЕС у префектурі Фукусіма. На ЧАЕС вибухнув реактор, там відбувалися інші фізичні процеси. Вітер розніс радіоактивне паливо.

У даному ж випадку буде повільне витікання радіоактивної маси. Як її приборкати — питання. Ми ще не до кінця розуміємо фізику того, що станеться, які будуть властивості розплаву палива, металу, бетону, як все буде себе поводити. У науки немає остаточної відповіді», - заявив він.

Також експерт додав, що в атмосферу потрапить практично вся таблиця Менделєєва, елементи в активному стані, які будуть випромінювати радіацію сторіччя.

«Мінімальні наслідки аварії — радіація забруднить все в радіусі понад 10 км навколо ЗАЕС. Якщо паливо прорве бетон в реакторах та потрапить у ґрунт та Дніпро — найгірший сценарій.

За масштабами негативних наслідків, це буде трагедія не менша за аварію на ЧАЕС та «Фукусімі». Південь України буде втрачено на багато років», - додав він.

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