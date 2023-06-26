«Будет трагедия не меньше аварии на ЧАЭС и Фукусиме: назвали возможные последствия теракта на ЗАЭС

По словам эксперта, если теракт на ЗАЭС произойдет, то авария будет другой, чем в Чернобыле.

Бывший руководитель эксплуатационного подразделения ЗАЭС Олег Дударь объяснил, чем грозит заминирование пруда-охладителя ЗАЭС и каковы последствия радиационной аварии для Украины и мира. Об этом он рассказал в интервью Forbes Ukraine.

«Пруд-охладитель — искусственный водоем в восемь квадратных километров для охлаждения работающих турбин энергоблоков.

В настоящее время во всех шести реакторах ЗАЭС не происходит цепная ядерная реакция. Для каждого из блоков ЗАЭС существует три системы безопасности — 18 систем в целом. Они ежесекундно отводят тепло от атомных реакторов, от топлива, находящегося и в реакторах, и в бассейнах выдержки на блоках.

Это остаточное тепло, оно осталось после того, как в реакторах перестала происходить цепная ядерная реакция. Со временем оно уменьшается, но его нужно все время уводить», - сказал он.

По словам Олега Дударя, подрыв шандоры, которая установлена на ставке-охладителе и необходима для его продувки, исключит возможность подкормки брызгальных бассейнов.

«Если не принимать меры и потерять в них воду, через некоторое время топливо в реакторах и бассейнах выдержки начнет разогреваться и плавиться. Следствие — выход радиоактивных продуктов во внешнюю среду, пропитку их в грунтовые воды и разнос их ветром.

Если теракт произойдет, это будет иная авария, чем на ЧАЭС. Будет больше напоминать аварию на АЭС в префектуре Фукусима. На ЧАЭС взорвался реактор, там происходили другие физические процессы. Ветер разнес радиоактивное топливо.

В данном же случае будет медленное вытекание радиоактивной массы. Как ее обуздать — вопрос. Мы еще не до конца понимаем физику произошедшего, какие будут свойства расплава топлива, металла, бетона, как все будет себя вести. У науки нет окончательного ответа», – заявил он.

Также эксперт добавил, что в атмосферу попадет практически вся таблица Менделеева, элементы в активном состоянии, которые будут излучать радиацию столетие.

«Минимальные последствия аварии – радиация запачкает все в радиусе более 10 км вокруг ЗАЭС. Если топливо прорвет бетон в реакторах и попадет в грунт и Днепр — самый плохой сценарий.

По масштабам негативных последствий, это будет трагедия не меньше аварии на ЧАЭС и «Фукусиме». Юг Украины будет потерян на многие годы», - добавил он.

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