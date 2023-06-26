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Кабмин внес новый законопроект о борьбе с влиянием олигархов на политические партии

16:22, 26 июня 2023
В частности, предлагается установить исчерпывающий перечень запретов на расходование политическими партиями средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий.
Кабмин внес новый законопроект о борьбе с влиянием олигархов на политические партии

Правительство 26 июня зарегистрировало в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, привлечении к деятельности политических партий лиц с инвалидностью и совершенствовании механизма государственного финансирования уставной деятельности политической партии» №9419.

Текст законопроекта пока нет. Впрочем, по данным представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, предлагается:

  • ограничить общий годовой размер (сумму) взносов в поддержку политической партии для одного гражданина Украины не более 20 процентами его совокупного дохода за последние пять календарных лет и не более шестисот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором осуществлялись взносы;
  • ограничить для юридических лиц общий годовой размер взносов в поддержку политической партии 20 процентами совокупного дохода за последние пять календарных лет и общей суммой – 1200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором осуществлялись взносы;
  • определить приоритетные направления использования средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий;
  • установить исчерпывающий перечень запретов на расходование политическими партиями средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий;
  • закрепить право на получение государственного финансирования для тех политических партий, которые на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получили не менее 2 процентов голосов избирателей;
  • изменить порядок расчета ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности политических партий: объем указанного финансирования будет зависеть не от минимальной заработной платы, а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что позволит оптимизировать сумму средств, выделяемую из государственного бюджета;
  • предусмотреть, что остатки средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии, потерявшей свое право на получение государственного финансирования, возвращаются в государственный бюджет;
  • предусмотреть, что ежегодный объем государственного финансирования уставной деятельности политических партий также зависит от соблюдения политическими партиями требований по гендерным квотам;
  • включить в направления использования политическими партиями средств государственного финансирования, направляемых на деятельность политических партий, направление, связанное с привлечением к деятельности политических партий лиц с инвалидностью;
  • предусмотреть возобновление отчетности парламентских партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в связи с необходимостью осуществления государственного контроля за использованием бюджетных средств, которые политические партии продолжают получать;
  • установить, что отчеты политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера будут проверяться Национальным агентством по предотвращению коррупции в срок, не превышающий 120 дней со дня их поступления.

Автор: Наталья Мамченко

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