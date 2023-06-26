Кабмін вніс новий законопроект про боротьбу з впливом олігархів на політичні партії

Зокрема пропонується установити вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій.

Уряд 26 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» №9419.

Тексту законопроекту поки немає. Втім, за даними представника Уряду в парламенті Тараса Мельничука, пропонується:

обмежити загальний річний розмір (суму) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України не більше 20 відсотками його сукупного доходу за останні п’ять календарних років та не більше шестисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески;

обмежити для юридичних осіб загальний річний розмір внесків на підтримку політичної партії 20 відсотками сукупного доходу за останні п’ять календарних років та загальною сумою – одна тисяча двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески;

визначити пріоритетні напрями використання коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій;

установити вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій;

закріпити право на отримання державного фінансування для тих політичних партій, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2 відсотків голосів виборців;

змінити порядок розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій: обсяг зазначеного фінансування залежатиме не від мінімальної заробітної плати, а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дасть змогу оптимізувати суму коштів, яка буде виділятися з державного бюджету;

передбачити, що залишки коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яка втратила своє право на отримання державного фінасування, повертаються до державного бюджету;

передбачити, що щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій також залежить від дотримання політичними партіями вимог щодо гендерних квот;

включити до напрямів використання політичними партіями коштів державного фінансування, які спрямовуються на діяльність політичних партій, напрям, пов’язаний із залученням до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю;

передбачити відновлення звітування парламентських партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у зв’язку з необхідністю здійснення державного контролю за використанням бюджетних коштів, які політичні партії продовжують отримувати;

встановити, що звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру перевірятимуться Національним агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує 120 днів з дня їх надходження тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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