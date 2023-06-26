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Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.

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Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

17:30, 26 червня 2023
Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.
Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» зі строками погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року. Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №554 від 24 червня.

Процедура реструктуризації зазначених бондів завершиться до кінця липня 2023 року.

Згідно з умовами реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у липні 2022 року, ставка за ними зростає з 7,35% до 7,65%. Крім цього Водночас строк погашення бондів відтерміновано до 2025 року. Відповідно до угоди «Нафтогаз» позичав у кредиторів 335 мільйонів доларів.

Щодо євробондів зі строком погашення у 2026 році на суму 500 мільйонів доларів, то згідно до домовленостей строк погашення перенесено на 2028 рік. Крім цього компанія сплатить додаткову винагороду держателям облігацій, який підтримав умови реструктуризації

Як відомо, НАК «Нафтогаз України» став першою українською державною компанією, яка оголосила дефолт після початку війни. Кінцевий термін виплат власникам єврооблігацій Нафтогазу закінчився 26 липня, але виплати проведені не були. Однак пізніше перемовини були проведені і реструктуризація була погоджена.

Автор Ярослав Конощук

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