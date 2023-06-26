У WhatsApp з’явилася ще одна корисна функція з Telegram

Наразі нововведення на останньому етапі тестування і незабаром з'явиться в App Store та Google Play.

У WhatsApp додали можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях та чатах, що є у месенджері Telegram. Про нововведення розповів ресурс WABetaInfo.

У новій бета-версії WhatsApp для Android під номером 2.23.13.11 користувач зможе вибрати, як довго повідомлення залишатиметься закріпленим – 24 години, 7 днів або 30 днів.

Якщо користувачеві захочеться повністю прочитати повідомлення, необхідно лише натиснути на нього. Таким чином, пропустити важливі повідомлення для користувачів стане важче.

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