В WhatsApp появилась еще одна полезная функция из Telegram

Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования и скоро появится в App Store и Google Play.

В WhatsApp добавили возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах, которая есть в мессенджере Telegram. О нововведении рассказал ресурс WABetaInfo.

В новой бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.11 пользователь сможет выбрать, как долго сообщение будет оставаться закрепленным – 24 часа, 7 дней или 30 дней.

Если пользователю захочется полностью прочитать сообщение, то необходимо будет лишь нажать на него. Таким образом пропустить важные сообщения для пользователей станет труднее.

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