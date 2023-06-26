В Донецкой области нацгвардейцы уничтожили вражескую БМД-4, видео

Этот процесс удалось зафиксировать.

Украинские спецназовцы уничтожили вражескую БМД-4 в Донецкой области. Этот процесс удалось запечатлеть на видео, сообщает МВД.

"Спецназначенцы Нацгвардии уничтожили российскую БМД-4. Это один из новых образцов вражеской боевой машины. Великолепная работа. Двигаемся дальше", - сказано в сообщении.

БМД-4 – российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Спецпризначенці Нацгвардії знищили російську БМД-4 на Донеччині.



Це один із нових зразків ворожої бойової машини.



Чудова робота. Рухаємося далі. pic.twitter.com/pnuG0LyYya — МВС України (@MVS_UA) June 26, 2023

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