Разрисовали ворота лицея: в Одесской области за «шутки» подростков родителям придется платить штраф

Подростков зафиксировали камеры уличного наблюдения.

В Одесской области двое 13-летних ребят разрисовали ворота Измаильского учебного заведения. За это их родители понесут административную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей согласно части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях может обернуться для них штрафом", - говорится в сообщении.

Директор одного из лицеев обратилась с заявлением в полицию об установлении лиц, раскрасивших ворота учебного заведения, и предоставила записи камер видеонаблюдения. На них зафиксировали малолетних хулиганов. К тому же, видео распространилось в социальных сетях с комментариями, что дети пишут интернет-адреса по продаже наркотиков.

Правоохранители установили шесть учеников, которых зафиксировала камера видеонаблюдения возле учебного заведения, двое из которых и сделали краской надписи. Осмотрев надписи, оказалось, что отношения к сбыту запрещенных веществ они не имеют.

За это правонарушение предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей, то есть от 850 до 1700 гривен. " Художественные росписи" своих детей родители закрасили.

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