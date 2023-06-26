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Розмалювали ворота ліцею: на Одещині за «жарти» підлітків батькам доведеться платити штраф

23:04, 26 червня 2023
Підлітків зафіксували камери вуличного спостереження.
Розмалювали ворота ліцею: на Одещині за «жарти» підлітків батькам доведеться платити штраф

На Одещині двоє 13-річних хлопців розмалювали ворота Ізмаїльського навчального закладу. За це їхні батьки понесуть адміністративну відповідальність. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

"Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, згідно із частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, може обернутися для них штрафом", - йдеться в повідомленні.

Директорка одного з ліцеїв звернулась із заявою до поліції щодо встановлення осіб, які розфарбували ворота навчального закладу, і надала записи камер відеоспостереження. На них й зафіксували малолітніх хуліганів.

До того ж, відео поширилось у соціальних мережах із коментарями, що нібито діти пишуть інтернет-адреси з продажу наркотиків.

Правоохоронці встановили шістьох учнів, яких зафіксувала камера відеоспостереження біля навчальної установи, двоє з яких і зробили фарбою написи. Оглянувши написи  виявилось, що відношення до збуту заборонених речовин вони не мають.

За це правопорушення передбачене попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень. "Художні розписи" своїх дітей батьки зафарбували. 

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