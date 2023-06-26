Кабмін схвалив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»

Очікується, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року.

Фото: capital.ua

Уряд погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу» з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами, передає пресслужба компанії.

«Я дуже вдячний уряду як акціонеру компанії за схвалення умов реструктуризації, які ми погодили з власниками єврооблігацій Нафтогазу.

Це зробило компанію ще на крок ближчою до виконання зобов’язань перед інвесторами», - заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Очікується, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року.

Детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою НАК «Нафтогаз України», нагадали в компанії.

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