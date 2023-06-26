У рф за так званий «міжнародний тероризм» судять п’ятьох жителів Мелітополя, — мер

За словами Івана Федорова, людей викрали, катували, а тепер судять у рф за вигаданим звинуваченням.

П'ятьох жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області судять у росії за вигаданими звинуваченнями у "міжнародному тероризмі". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Андрія Голубєва, Олександра Жукова, Ігоря Горлова, Юрія Петрова та Володимира Зуєва рік тому викрали, катували і судять в рф за вигаданим звинуваченням у міжнародному тероризмі", - йдеться у повідомленні.

Федоров також повідомляє про судилище над мелітопольцем Ярославом Жуком і запорожцем Дмитром Голубєвим, затриманим в Мелітополі.

Крім того, мер пише, що в Лєфортово утримують жительку Мелітополя Яніну Акулову, а також затриманих у Мелітополі Антона Жуковського в Дмитра Сєргєєва.

Як підкреслює Федоров, жителі окупованих територій ціною життя і свободи наближають перемогу України, а ворог лютує, бо не може придушити спротив.

"Окупанти не шкодують навіть наших дітей. Ми схиляємо голову перед мужністю підлітків з Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, про вбивство яких днями заявили самі рашисти", - додав Федоров.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.