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У рф за так званий «міжнародний тероризм» судять п’ятьох жителів Мелітополя, — мер

22:21, 26 червня 2023
За словами Івана Федорова, людей викрали, катували, а тепер судять у рф за вигаданим звинуваченням.
У рф за так званий «міжнародний тероризм» судять п’ятьох жителів Мелітополя, — мер

П'ятьох жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області судять у росії за вигаданими звинуваченнями у "міжнародному тероризмі". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Андрія Голубєва, Олександра Жукова, Ігоря Горлова, Юрія Петрова та Володимира Зуєва рік тому викрали, катували і судять в рф за вигаданим звинуваченням у міжнародному тероризмі", - йдеться у повідомленні.

Федоров також повідомляє про судилище над мелітопольцем Ярославом Жуком і запорожцем Дмитром Голубєвим, затриманим в Мелітополі.

Крім того, мер пише, що в Лєфортово утримують жительку Мелітополя Яніну Акулову, а також затриманих у Мелітополі Антона Жуковського в Дмитра Сєргєєва.

Як підкреслює Федоров, жителі окупованих територій ціною життя і свободи наближають перемогу України, а ворог лютує, бо не може придушити спротив. 

"Окупанти не шкодують навіть наших дітей. Ми схиляємо голову перед мужністю підлітків з Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, про вбивство яких днями заявили самі рашисти", - додав Федоров.

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