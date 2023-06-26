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  1. В Украине

В рф за так называемый «международный терроризм» судят пятерых жителей Мелитополя, — мэр

22:21, 26 июня 2023
По словам Ивана Федорова, людей похитили, пытали, а теперь судят в рф по вымышленному обвинению.
В рф за так называемый «международный терроризм» судят пятерых жителей Мелитополя, — мэр

Пятерых жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области судят в россии по вымышленным обвинениям в "международном терроризме". Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Андрея Голубева, Александра Жукова, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Владимира Зуева год назад похитили, пытали и судят в рф по вымышленному обвинению в международном терроризме", - говорится в сообщении.

Федоров также сообщает о судилище над мелитопольцем Ярославом Жуком и запорожцем Дмитрием Голубевым, задержанном в Мелитополе.

Кроме того, мэр пишет, что в Лефортово удерживают жительницу Мелитополя Янину Акулову, а также задержанных в Мелитополе Антона Жуковского у Дмитрия Сергеева.

Как подчеркивает Федоров, жители оккупированных территорий ценой жизни и свободы приближают победу Украины, а враг свирепствует, потому что не может подавить сопротивление.

"Оккупанты не жалеют даже наших детей. Мы склоняем голову перед мужеством подростков из Бердянска Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, об убийстве которых на днях заявили сами рашисты", - добавил Федоров.

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