Стало известно, какие штрафы действуют за нарушение наличных ограничений

На сегодняшний день действуют только административные штрафы за такое нарушение.

Государственная налоговая служба в Кировоградской области разъяснила, какие штрафы действуют за нарушение наличных ограничений.

Согласно ст. 163 экз. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07 декабря 1984 № 8073-Х с изменениями и дополнениями нарушения порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными, несоблюдение установленных законодательством требований по обеспечению возможности расчетов за товары ( услуги) с использованием электронных платежных средств – влечет наложение штрафа на физическое лицо - предпринимателя, должностных лиц юридического лица от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан..

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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