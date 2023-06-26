Землю скоро накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать

В июле 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, нужно знать дату, когда ожидается буря:
9 июля – первая сильная магнитная буря;
12-13 июля - эта буря будет затяжная и еще более мощная - до К-индекса 5;
16-19 июля - сильный геомагнитный шторм;
26 июля – средняя магнитная буря;
30-31 июля – двухдневная магнитная буря. Пик активности будет утром, а продлится до обеда.
При сильных геомагнитных колебаниях и вспышках могут быть проблемы с самочувствием даже у здоровых людей. Чаще под влияние магнитной бури попадают пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и люди с повышенной метеочувствительностью.
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