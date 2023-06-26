Землю скоро накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать

В июле ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний.

В июле 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, нужно знать дату, когда ожидается буря:

9 июля – первая сильная магнитная буря;

12-13 июля - эта буря будет затяжная и еще более мощная - до К-индекса 5;

16-19 июля - сильный геомагнитный шторм;

26 июля – средняя магнитная буря;

30-31 июля – двухдневная магнитная буря. Пик активности будет утром, а продлится до обеда.

При сильных геомагнитных колебаниях и вспышках могут быть проблемы с самочувствием даже у здоровых людей. Чаще под влияние магнитной бури попадают пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и люди с повышенной метеочувствительностью.

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