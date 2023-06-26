Землю незабаром накриє сильна магнітна буря: коли на неї чекати

У липні очікується кілька потужних геомагнітних коливань.

У липні 2023 року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, треба знати дати, коли очікується буря:

9 липня – перша сильна магнітна буря;

12-13 липня - ця буря буде затяжна і ще потужніша - до К-індексу 5;

16-19 липня – сильний геомагнітний шторм;

26 липня – середня магнітна буря;

30-31 липня – дводенна магнітна буря. Пік активності буде вранці, а триватиме до обіду.

При геомагнітних коливаннях та спалахах можуть бути проблеми із самопочуттям навіть у здорових людей. Найчастіше під вплив магнітної бурі потрапляють люди похилого віку, немовлята, люди з хронічними захворюваннями та люди з підвищеною метеочутливістю.

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