Систематично знущався над дружиною: судитимуть киянина

У Києві чоловік безпричинно ображав жінку - йому загрожує кримінальна відповідальність.

До суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця столичного Печерська, який систематично вчиняв насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України), передає Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що 47-річний чоловік, проживаючи зі своєю 34-річною дружиною, на ґрунті раптово виниклої агресії систематично провокував словесні конфлікти, в ході яких безпричинно ображав жінку, принижував, хапав за руки та штовхав.

«За вказані дії кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Відносно нього виносились термінові заборонні приписи, які передбачали заборону контактувати з потерпілою, однак належних висновків чоловік для себе не зробив та продовжував вчиняти домашнє психологічне та фізичне насильство.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, протиправдії дії чоловіка стали для потерпілої тривало психотравмуючими, викликали формування та фіксацію у неї сталої психоемоційної напруги з підвищеною тривожністю, страхом за свою безпеку та погіршили якість її життя.

Наразі зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі строком до 2-х років», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.