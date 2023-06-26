За $3-5 тисяч допомагали уникнути мобілізації: ​судитимуть працівника військкомату та його подільника з Харкова

Своїм «клієнтам» вони обіцяли сфальсифікувати висновок військово-лікарської комісії й таким чином отримати відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнути призову.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та колишнього тероборонівця. За гроші вони допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації, повідомляє пресслужба Бюро.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Свої «послуги» чоловіки оцінювали у 3-5 тисяч доларів США. За гроші вони обіцяли «клієнтам» сфальсифікувати висновок військово-лікарської комісії й таким чином отримати відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнути призову.

У березні 2023 року ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому гарантували відстрочку на 5 років за 3,5 тис. доларів США.

На зустріч вони принесли вже готовий висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час, та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями.

Офіцер та колишній військовий обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

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