За $3-5 тысяч помогали избежать мобилизации: будут судить работника военкомата и его подельника из Харькова

Своим «клиентам» они обещали сфальсифицировать заключение военно-врачебной комиссии и таким образом получить отсрочку от мобилизации, а некоторым вообще избежать призыва.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации, сообщает пресс-служба Бюро.

Обвинительный акт направлен в суд.

Свои "услуги" мужчины оценивали в 3-5 тысяч долларов США. За деньги они обещали «клиентам» сфальсифицировать заключение военно-врачебной комиссии и таким образом получить отсрочку от мобилизации, а некоторым вообще избежать призыва.

В марте 2023 года ГБР задержало фигурантов в Харькове при получении второй части взятки от призывника, которой гарантировали отсрочку на 5 лет за 3,5 тыс. долларов США.

На встречу они принесли готовое заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время, и уже заполненный военный билет с соответствующими сведениями.

Офицер и бывший военный обвиняются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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