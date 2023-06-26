Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. В Украине

Систематически издевался над женой: будут судить киевлянина

21:27, 26 июня 2023
В Киеве мужчина систематически оскорблял женщину - ему грозит уголовная ответственность.
Систематически издевался над женой: будут судить киевлянина

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя столичного Печерска, который систематически совершал насилие в семье (ст.126-1 УК Украины), передает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что 47-летний мужчина, проживая со своей 34-летней супругой, на почве внезапно возникшей агрессии систематически провоцировал словесные конфликты, в ходе которых оскорблял женщину, унижал, хватал за руки и толкал.

«За указанные действия обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него выносились срочные запретительные предписания, которые предусматривали запрет контактировать с потерпевшей, однако надлежащих выводов мужчина для себя не сделал и продолжал домашнее психологическое и физическое насилие.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, противоправные действия мужчины стали для потерпевшей длительно психотравмирующими, вызывали формирование и фиксацию у нее устойчивого психоэмоционального напряжения с повышенной тревожностью, страхом за свою безопасность и ухудшили качество ее жизни.

В настоящее время злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України