Систематически издевался над женой: будут судить киевлянина

В Киеве мужчина систематически оскорблял женщину - ему грозит уголовная ответственность.

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя столичного Печерска, который систематически совершал насилие в семье (ст.126-1 УК Украины), передает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что 47-летний мужчина, проживая со своей 34-летней супругой, на почве внезапно возникшей агрессии систематически провоцировал словесные конфликты, в ходе которых оскорблял женщину, унижал, хватал за руки и толкал.

«За указанные действия обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него выносились срочные запретительные предписания, которые предусматривали запрет контактировать с потерпевшей, однако надлежащих выводов мужчина для себя не сделал и продолжал домашнее психологическое и физическое насилие.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, противоправные действия мужчины стали для потерпевшей длительно психотравмирующими, вызывали формирование и фиксацию у нее устойчивого психоэмоционального напряжения с повышенной тревожностью, страхом за свою безопасность и ухудшили качество ее жизни.

В настоящее время злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет», - говорится в сообщении.

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