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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

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Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

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Кабмин одобрил условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза»

16:04, 26 июня 2023
Ожидается, что реструктуризация завершится до конца июля 2023 года.
Кабмин одобрил условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза»
Фото: capital.ua

Правительство согласовало условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами, передает пресс-служба компании.

 «Я очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с владельцами еврооблигаций Нафтогаза.

Это сделало компанию еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами», - заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

Ожидается, что реструктуризация завершится до конца июля 2023 года.

Детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины», напомнили в компании.

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