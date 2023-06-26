Кабмин одобрил условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза»

Ожидается, что реструктуризация завершится до конца июля 2023 года.

Фото: capital.ua

Правительство согласовало условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами, передает пресс-служба компании.

«Я очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с владельцами еврооблигаций Нафтогаза.

Это сделало компанию еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами», - заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

Ожидается, что реструктуризация завершится до конца июля 2023 года.

Детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины», напомнили в компании.

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