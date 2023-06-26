Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Кабинет министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций НАК «Нефтегаз Украины» со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №554 от 24 июня.

Процедура реструктуризации указанных бондов завершится к концу июля 2023 года.

Согласно условиям реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в июле 2022 года, ставка по ним растет с 7,35% до 7,65%. В то же время срок погашения бондов отсрочен до 2025 года. Согласно соглашению "Нафтогаз" одалживал у кредиторов 335 миллионов долларов.

Что касается евробондов со сроком погашения в 2026 году на сумму 500 миллионов долларов, то согласно договоренностям срок погашения перенесен на 2028 год. Кроме этого компания оплатит дополнительное вознаграждение держателям облигаций, поддержавшему условия реструктуризации.

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" стал первой украинской государственной компанией, объявившей дефолт после начала войны. Конечный срок выплат владельцам еврооблигаций Нафтогаза истек 26 июля, но выплаты произведены не были. Однако позже переговоры были проведены и реструктуризация была согласована.

Автор Ярослав Конощук

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