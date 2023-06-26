На Закарпатті чоловік продавав немовлят на органи у Європу

Чоловіка, що продавав дітей у Європу на органи для трансплантації, затримали правоохоронці.

Джерело фото: Віталій Глагола

На Закарпатті затримали чоловіка, що продавав на органи у Європу дітей віком 1-2 роки. Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Зазначається, що чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи. Затримання відбулось на КПП «Малі Селменці» на україно-словацькому кордоні.

Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі «продажі дітей».

Затримали чоловіка під час спроби вивести дитину за кордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини, у якої чоловік намагався купити дитину.

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