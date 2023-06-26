На Закарпатье мужчина продавал младенцев на органы в Европу

В Закарпатье задержали мужчину, продававшего на органы в Европу детей в возрасте 1-2 года. Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.
Отмечается, что мужчина подыскивал родителей, готовых продать своего ребенка на органы. Задержание произошло на КПП «Малые Селменцы» на украино-словацкой границе.
Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три таких «продажи детей».
Задержан мужчина при попытке вывести ребенка за границу. Известно, что к стражам порядка обратилась мама ребенка, у которой мужчина пытался купить ребенка.
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