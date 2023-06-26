В Нацбанке прогнозируют снижение учетной ставки с июля или сентября: что известно

Большинство членов Комитета по монетарной политике считают вероятным снижение учетной ставки на 1-2 процентных пункта, начиная с июля или сентября.

Снижение учетной ставки на 1-2 процентных пункта можно ожидать начиная с июля или сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Большинство членов КМП считают вероятным понижение учетной ставки на 1-2 в. п., начиная с июля или сентября», – отмечают в НБУ.

Отмечается, что три члена Комитета по монетарной политике увидели пространство для снижения учетной ставки уже даже в июне. По их мнению, НБУ уже сейчас может осуществить первые шаги по снижению учетной ставки без риска потери привлекательности гривневых активов и усиления угроз для курсовой устойчивости.

В то же время семь членов Комитета на заседании 14 июня высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25%.

Они отметили, что работа трансмиссионного механизма улучшилась, а интерес граждан к срочным гривневым инструментам усилился. Однако потенциал к росту доли срочных депозитов в общем объеме вкладов населения еще не исчерпан.

«Улучшение срочной структуры будет и дальше снижать угрозы для курсовой устойчивости и поддержит постоянное снижение инфляции», - таково мнение большинства членов Комитета.

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