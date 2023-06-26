Ткаченко прокомментировал заявления рф о «вывозе мощей и икон из Лавры»: Ни одна сакральная ценность не покинет Украину

Министр культуры отметил, что важно защитить Киево-Печерскую лавру от «русского мира» и окончательно проверить, все ли украинские сакральные реликвии на месте.

Пропагандисты распространили информацию о том, что якобы из Киево-Печерской лавры собираются "вывезти мощи преподобных Печерских, а также христианские ценности" за границу.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опроверг это заявление, отметив, что ни одна сакральная ценность из Киево-Печерской лавры не покинет территорию Украины.

"Чем больше Лавра становится украинской, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас в отношении Лавры – защитить ее от "русского мира" и окончательно проверить, все ли наши украинские сакральные реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все украденное россии придется вернуть", - написал Ткаченко в Телеграм.

Напомним, что суд отказал УПЦ МП в праве совершать литургии в Киево-Печерской лавре.

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