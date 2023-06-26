Ткаченко прокоментував заяви рф про «вивіз мощей та ікон з Лаври»: Жодна сакральна цінність не залишить Україну

Міністр культури зазначив, що важливо захистити Києво-Печерську лавру від «руського миру» та остаточно перевірити, чи всі українські сакральні реліквії на місці.

Пропагандисти поширили інформацію про те, що нібито з Києво-Печерської лаври збираються "вивезти мощі преподобних Печерських, а також християнські цінності" за кордон.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спростував дану заяву, зазначивши, що жодна сакральна цінність із Києво-Печерської лаври не залишить територію України.

"Чим більше лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах. Єдине завдання, яке стоїть перед нами наразі щодо Лаври - захистити її від "руського миру" та остаточно перевірити, чи всі наші українські сакральні реліквії на місці. Жодна сакральна цінність не залишить територію України. А все викрадене росії доведеться повернути", - написав Ткаченко в Телеграм.

Нагадаємо, що суд відмовив УПЦ МП у праві здійснювати літургії у Києво-Печерській лаврі.

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