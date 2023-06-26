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Кабмін планує виділити понад 14 мільярдів гривень на будівництво та ремонт доріг: є умова

13:00, 26 червня 2023
Урядовці ухвалили рішення про виділення понад 14 мільярдів гривень на будівництво та ремонт доріг та мостів, однак для використання коштів потрібно погодження Європейського інвестиційного банку.
Кабмін планує виділити понад 14 мільярдів гривень на будівництво та ремонт доріг: є умова

Кабінет міністрів планує виділити понад 14 мільярдів гривень на будівництво та ремонт доріг. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №619 від 13 червня.

Зазначеним документом передбачається відкриття нової бюджетної програми «Розвиток та відновлення інфраструктури» на яку планується виділити майже 18 мільярдів гривень. Програму планується профінансовати за рахунок залишків коштів від Європейського інвестиційного банку, яку були виділені для реалізації окремих інвестпроєктів.

З майже 18 мільярдів гривень урядовці планують виділити 14,2 мільярди гривень на нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення. Зокрема планується виділити понад 16 мільйонів гривень на ремонт на одній з ділянці траси Київ-Чоп. 460 мільйонів урядовці планують витратити на будівництво мосту через річку Ірпінь.

2,5 мільярди пропонується спрямувати на захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу(трансформаторні підстанції, ТЕЦ та ін).

В той же час зазначеною постановою доручено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерством освіти і науки опрацювати з Європейським інвестиційним банком можливість спрямування коштів на зазначені заходи.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм повідомив, що у 5 областях України можуть з’явитися платні дороги.

Автор: Ярослав Конощук

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