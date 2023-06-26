Грався з патроном: на Харківщині 7-річний хлопчик постраждав від вибуху

На Харківщині внаслідок підриву невідомого предмету 7-річний хлопчик отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що нещасний випадок трапився у м. Південному Харківського району.
Дитина гралася з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув.
Хлопчик отримав чисельні травми і наразі перебуває у лікарні.
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