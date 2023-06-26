Играл с патроном: в Харьковской области 7-летний мальчик пострадал от взрыва

Ребенок получил многочисленные повреждения и находится в больнице.

В Харьковской области в результате подрыва неизвестного предмета 7-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что несчастный случай произошел в Южном Харьковском районе.

Ребенок играл с неизвестным предметом, похожим на патрон. При ударе о стену этот предмет взорвался.

Мальчик получил многочисленные травмы и находится в больнице.

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