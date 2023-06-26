Играл с патроном: в Харьковской области 7-летний мальчик пострадал от взрыва

В Харьковской области в результате подрыва неизвестного предмета 7-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что несчастный случай произошел в Южном Харьковском районе.
Ребенок играл с неизвестным предметом, похожим на патрон. При ударе о стену этот предмет взорвался.
Мальчик получил многочисленные травмы и находится в больнице.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.