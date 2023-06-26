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Суд объявил приговор по делу об убийстве активистки Гандзюк: сколько получили Мангер и Левин

12:47, 26 июня 2023
Осуждены заказчики нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.
Суд объявил приговор по делу об убийстве активистки Гандзюк: сколько получили Мангер и Левин

Бывший председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин признаны виновными в заказе и организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Прокуроры просили максимально возможное наказание обоим – 10 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами и позицией прокуроров и назначил им наказание в виде 10 лет тюрьмы. А также взыскать в пользу потерпевших по 5 млн грн морального вреда.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. В непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета.

Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления.

31 июля 2018 года около 8:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома.

В начале августа 2018 помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению председателя облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов США, еще 500 долларов предоставили раньше как задаток.

4 ноября 2018 года Екатерина скончалась. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами», - говорится в сообщении.

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