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Суд оголосив вирок у справі про вбивство активістки Гандзюк: скільки отримали Мангер та Левін

12:47, 26 червня 2023
Засуджено замовників нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.
Суд оголосив вирок у справі про вбивство активістки Гандзюк: скільки отримали Мангер та Левін

Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна визнано винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення. А також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради.

Той, у свою чергу, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників 4500 доларів США, ще 500 доларів надали раніше як завдаток.

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками», - сказано у повідомленні.

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