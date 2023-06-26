Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

Кабмін дозволив адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Урядовці ухвалили постанову, якою дозволили адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулицях під час комендантської години за умови наявності доручення про надання правової допомоги затриманій особі.

Петиція із закликом підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів набрала 25 тис. голосів

Тепер на петицію повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.

Догана прокурору: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

За неналежне виконання обов’язків прокурор Бучанської прокуратури отримав догану

  1. В Україні

У Рівному суд відмовив представникові Держспецзв’язку у виселенні колишнього співробітника зі службової квартири

16:57, 26 червня 2023
Позивач не надав суду апеляційної інстанції належних та допустимих доказів про наявність у відповідача будь-якого житла, крім спірного житлового приміщення, у якому він проживає.
У Рівному суд відмовив представникові Держспецзв’язку у виселенні колишнього співробітника зі службової квартири

Рівненський апеляційний суд повідомляє про відмову представникові Держспецзв’язку у виселенні колишнього співробітника зі службової квартири. Позивач не аргументував ані легітимну мету, яку він переслідував, подавши позов про виселення колишнього військовослужбовця з членами родини без надання їм іншого житлового приміщення, ані співмірність такого виселення відповідній меті.

Деталі справи

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду попередньої інстанції про відмову представникові Держспецзв’язку СБУ у задоволенні позовних вимог до відповідачів про виселення без надання іншого житлового приміщення та усунення перешкод у користуванні приміщенням шляхом зняття з реєстрації за місцезнаходженням спецпідрозділу, тому відхилив апеляційні вимоги позивача про скасування оскаржуваного рішення та ухвалення нової постанови про задоволення позовних вимог. 

Суду відомо, що відповідач ніс службу в частинах Житомирської та Хмельницької областей, де отримував службові квартири. У 2006 році його перевели до підрозділу СБУ, що дислокується в Рівному, де він також вселився з родиною у службову квартиру.

Це відбулося на підставі відповідного наказу керівника відділу, рішення виконкому Рівненської міської ради та службового ордеру.

Відповідач звільнився зі служби у зв’язку із закінченням строку контракту, маючи страховий стаж на пенсію понад 35 років, із них 20 років — військової служби.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спірна квартира перебуває на праві власності оперативного управління СБУ.

Позивач не надав суду апеляційної інстанції належних та допустимих доказів про наявність у відповідача будь-якого житла, крім спірного житлового приміщення, у якому він проживає, зазначає Рівненський апеляційний суд. 

Суд апеляційної інстанції вважає помилковою і позицію позивача про те, що дружині відповідача належить квартира під Києвом, оскільки торік у жовні подружжя розірвало шлюб, тому доводи апеляційної скарги про перебування у власності колишньої дружини житла не заслуговують на увагу. 

Натомість у матеріалах справи наявні квитанції про сплату відповідачем комірного за проживання в службовій квартирі. А єдиний акт обстеження житлових умов не є належним доказом тривалої, систематичної відсутності відповідачів за зареєстрованим місцем проживання.

Залишаючи рішення місцевого суду без змін, Рівненський апеляційний суд взяв до уваги норми вітчизняного законодавства та позицію міжнародних інституцій при прийнятті рішень у такій категорії справ.

Відповідно до п. 5 Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями особового складу Держспецзв’язку, які мають вислугу на військовій службі понад 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання або, за їх бажанням, виплачується грошова компенсація за належне їм для отримання житлове приміщення.

Статтею 125 Житлового кодексу України передбачено, що без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у статті 124 цього Кодексу, не може бути виселено осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове житлове приміщення, не менш як десять років.

Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду України від 13 листопада 2013 року у справі № 6-115цс13.

Як зазначає Європейський суд з прав людини, «втрата житла є найбільш крайньою формою втручання у право на повагу до житла».

За змістом пункту другого статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвенції), втручання в право на повагу до житла «має бути не лише законним, але й необхідним у демократичному суспільстві». Інакше кажучи, воно має відповідати «нагальній суспільній необхідності», зокрема бути співмірним із переслідуваною легітимною метою.

Позивач не аргументував ані легітимну мету, яку він переслідував, подавши позов про виселення колишнього військовослужбовця з членами родини без надання їм іншого житлового приміщення, ані співмірність такого виселення відповідній меті. А обґрунтування пропорційності виселення ЄСПЛ вважає обов’язковою умовою належного застосування статті 8 Конвенції.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду