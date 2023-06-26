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Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

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У Києві фейковий «сантехнік» обікрав пенсіонерку та втік на Maserati

17:35, 26 червня 2023
У столиці затримали професійного крадія.
У Києві фейковий «сантехнік» обікрав пенсіонерку та втік на Maserati

У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру громадянину за фактом вчинення крадіжки, поєднаного з проникненням у житло (ч. 4 ст. 185 КК України). Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, представившись пенсіонерці сантехніком, обманом проник до її квартири та, відволікаючи її увагу, викрав заощадження потерпілої у сумі 1000 доларів США та 40 000 гривень.

«Зловмисника затримали «по гарячих слідах» після спроби втекти на автомобілі марки «Maserati», яку останній використовував у своїй «діяльності». За результатами слідчих дій автомобіль та інші речові докази вилучено.

У межах розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний причетний до вчинення аналогічних злочинів у Одеській та інших областях. Також дана особа перевіряється на причетність до вчинення крадіжок на території міста Києва.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказано у повідомленні.

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