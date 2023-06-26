Євросоюз і Meta проведуть стрес-тест щодо правил ЄС про онлайн-контент

Meta повинна буде продемонструвати заходи, які вона планує вжити для дотримання правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Компанія Meta та Євросоюз домовилися про проведення в липні стрес-тесту щодо правил ЄС стосовно онлайн-контенту. Про це повідомляє Reuters.

Керівник галузі Тьєррі Бретон повідомив, що провів продуктивну дискусію з генеральним директором Meta Марком Цукербергом у Менло-Парку щодо цифрових правил ЄС: DSA, DMA та AI Act. Він також додав, що 1 000 співробітників Meta працюють над Законом про цифрові послуги (DSA).

Раніше в червні Бретон заявив, що Meta повинна буде продемонструвати заходи, які вона планує вжити для дотримання правил ЄС щодо онлайн-контенту, відомих як Закон про цифрові послуги (DSA), після 25 серпня, або зіткнутися з серйозними санкціями.

DSA забороняє певні види таргетованої реклами на онлайн-платформах, зокрема ті, що призначені для дітей, або ті, що використовують особливі категорії персональних даних, такі як етнічна приналежність, політичні погляди та сексуальна орієнтація.

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