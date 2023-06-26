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Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

Кабмін дозволив адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Урядовці ухвалили постанову, якою дозволили адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулицях під час комендантської години за умови наявності доручення про надання правової допомоги затриманій особі.

Петиція із закликом підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів набрала 25 тис. голосів

Тепер на петицію повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.

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Євросоюз і Meta проведуть стрес-тест щодо правил ЄС про онлайн-контент

16:15, 26 червня 2023
Meta повинна буде продемонструвати заходи, які вона планує вжити для дотримання правил ЄС щодо онлайн-контенту.
Євросоюз і Meta проведуть стрес-тест щодо правил ЄС про онлайн-контент

Компанія Meta та Євросоюз домовилися про проведення в липні стрес-тесту щодо правил ЄС стосовно онлайн-контенту. Про це повідомляє Reuters.

Керівник галузі Тьєррі Бретон повідомив, що провів продуктивну дискусію з генеральним директором Meta Марком Цукербергом у Менло-Парку щодо цифрових правил ЄС: DSA, DMA та AI Act. Він також додав, що 1 000 співробітників Meta працюють над Законом про цифрові послуги (DSA).

Раніше в червні Бретон заявив, що Meta повинна буде продемонструвати заходи, які вона планує вжити для дотримання правил ЄС щодо онлайн-контенту, відомих як Закон про цифрові послуги (DSA), після 25 серпня, або зіткнутися з серйозними санкціями.

DSA забороняє певні види таргетованої реклами на онлайн-платформах, зокрема ті, що призначені для дітей, або ті, що використовують особливі категорії персональних даних, такі як етнічна приналежність, політичні погляди та сексуальна орієнтація.

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