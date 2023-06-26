Евросоюз и Meta проведут стресс-тест по правилам ЕС по онлайн-контенту

Meta должна будет продемонстрировать меры, которые она планирует принять для соблюдения правил ЕС по онлайн-контенту.

Компания Meta и Евросоюз договорились о проведении в июле стресс-теста по правилам ЕС по онлайн-контенту. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель отрасли Тьерри Бретон сообщил, что провел продуктивную дискуссию с генеральным директором Meta Марком Цукербергом в Менло-Парке по цифровым правилам ЕС: DSA, DMA и AI Act. Он также добавил, что 1000 сотрудников Meta работают над Законом о цифровых услугах (DSA).

Ранее в июне Бретон заявил, что Meta должна будет продемонстрировать меры, которые она планирует принять для соблюдения правил ЕС по онлайн-контенту, известным как Закон о цифровых услугах (DSA), после 25 августа, или столкнуться с серьезными санкциями.

DSA запрещает определенные виды таргетированной рекламы на онлайн-платформах, в частности, предназначенные для детей или использующие особые категории персональных данных, такие как этническая принадлежность, политические взгляды и сексуальная ориентация.

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