В договоре о потребительском кредите запретят вводить условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом, — законопроект Гетманцева

Также предлагается ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита.

Источник фото: unian.net

Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Именно поэтому, инициировали с коллегами законопроект по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг, которым предусматривается:

ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй», - пояснил он.

Автор: Наталья Мамченко

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