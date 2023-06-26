Нововоронцовский райсуд Херсонской области возобновил процессуальную деятельность

Согласно решению ВРП, суд возобновил процессуальную деятельность и работает в штатном режиме.

Источник фото: Нововоронцовский районный суд Херсонской области

Нововоронцовский районный суд Херсонской области сообщает, что в соответствии с решением Высшего совета правосудия от 30.05.2023 № 566/0/15-23, возобновил процессуальную деятельность и работает в штатном режиме с 12 июня 2023 года.

Согласно указанному решению ВСП с 1 июня 2023 года в Нововоронцовский районный суд Херсонской области передано территориальную подсудность судебных дел:

Верхнерогачинского районного суда Херсонской области;

Великолепетиского районного суда Херсонской области;

Нижнесерогозского районного суда Херсонской области;

Новокаховского городского суда Херсонской области;

Каховского горрайонного суда Херсонской области;

Горностаевского районного суда Херсонской области.

"Режим работы суда по пн. – чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Прием документов и заявлений производится ежедневно в течение рабочего дня канцелярией (каб. № 1), которые расположены на первом этаже Нововоронцовского районного суда Херсонской области.

Выдача справок, копий судебных решений и исполнительных листов ежедневно с 08:00 до 14:00", - сообщили в суде.

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