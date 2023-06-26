Нововоронцовский райсуд Херсонской области возобновил процессуальную деятельность

Нововоронцовский районный суд Херсонской области сообщает, что в соответствии с решением Высшего совета правосудия от 30.05.2023 № 566/0/15-23, возобновил процессуальную деятельность и работает в штатном режиме с 12 июня 2023 года.
Согласно указанному решению ВСП с 1 июня 2023 года в Нововоронцовский районный суд Херсонской области передано территориальную подсудность судебных дел:
- Верхнерогачинского районного суда Херсонской области;
- Великолепетиского районного суда Херсонской области;
- Нижнесерогозского районного суда Херсонской области;
- Новокаховского городского суда Херсонской области;
- Каховского горрайонного суда Херсонской области;
- Горностаевского районного суда Херсонской области.
"Режим работы суда по пн. – чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
Прием документов и заявлений производится ежедневно в течение рабочего дня канцелярией (каб. № 1), которые расположены на первом этаже Нововоронцовского районного суда Херсонской области.
Выдача справок, копий судебных решений и исполнительных листов ежедневно с 08:00 до 14:00", - сообщили в суде.
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